Чи звільнять Арестовича: адвокати розповіли про делікатні нюанси

Після того, як позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на звільнення за власним бажанням, він може не відпрацьовувати два тижні в разі її підписання. Але є нюанси.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили одразу декілька юристів, які знаються на трудовому законодавстві.

«Все залежить від того, на яких умовах він займав цю посаду. Якщо він займав посаду ще окремо на підставі контракту, в якому написано, що відпрацювання не є обов’язковим, то звільнений може бути негайно. Тобто якщо заява датована 17 січня, то може бути звільнений завтра. Чи підпишуть йому цю заяву? На мою думку, один невірний коментар може коштувати подальшої політичної кар’єри. Особливо коли через війну оголена свідомість людей. В мирний час половина людей не звернула б на таке уваги. Зараз Україна – вже інша країна. В разі, якщо заяву не підпишуть, то я вважаю, що це станеться через те, що людина є носієм важливої інформації», – каже адвокат Іван Ліберман.

Інший юрист, адвокат Ростислав Кравець, теж каже, що якщо особа працює поза штатом, то її можуть звільнити в день написання заяви.

«Сьогодні заяву можуть розглянути та ухвалити рішення. Відпрацьовувати два тижні така особа не повинна. Чи підпишуть заяву? Я гадаю, що його можуть пожурити, показати, що він усвідомив свою помилку. Якщо звільнять з посади, то можуть залишити в іншій іпостасі. Наприклад, буде не позаштатним радником, а радником з інших питань. Я гадаю, що для влади він дуже корисний в плані донесення меседжів до суспільства. Можливо, в орбіті влади він залишиться. Але щодо заяви, то думаю, що підпишуть для того, щоб показати реакцію. Відмовити йом підстав взагалі немає», - повідомив нам Ростислав Кравець.

Гіпотеза Арестовича: що відомо

Олексій Арестович в інтерв’ю російському журналісту Марку Фейгіну припустив, що нібито трагедія у Дніпрі 14 січня сталася через збиття російської ракети засобами ППО ЗСУ. Цей коментар Арестовича одразу ж спростували в Міністерстві оборони України. І наголосили, що житловий будинок у Дніпрі розбомбила російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що в ЗСУ наразі немає вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила в житловий будинок у Дніпрі.

Проте згодом Арестович зробив чергову заяву, "відкликавши вибачення".

"Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися", - написав Арестович у Телеграмі.

Зрештою вранці, 17 січня, перед тим, як опублікувати заяву про звільнення, Арестович написав у Facebook, що "припустився серйозної помилки в прямому ефірі".

"Незалежно від того, з якої причини і як це почула аудиторія, я однаково буду суворий до інформації, яку передаю. Щиро прошу вибачення у постраждалих та їхніх рідних, мешканців Дніпра та всіх, кого глибоко поранено моєю передчасною помилковою версією причини влучання російської ракети в житловий будинок", – написав він.

Щодо самої ракетної атаки, то станом на 17 січня кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру сягнула 44 мирних жителів.

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