Резніков розповів, для чого Україні "броньований кулак" і танки

Основна відмінність української армії від російської в тому, що ми намагаємось зберігати життя захисників та захисниць України, а не використовувати їх як гарматне м'ясо.

Про це заявив міністр оборони Україні Олексій Резніков, передає кореспондент ТСН.ua.

"Для нас дуже важливо забезпечити сили оборони "броньованим кулаком" так, щоб він міг прорвати їх оборону в контрнаступі і одночасно зберігати життя наших воїнів. Тому ми дуже зацікавлені в броньованих автомобілях Senator, а також в сучасних танках. На сьогодні ми вже маємо ініціативу декількох країн, наприклад, Польщі та Фінляндії, які публічно оголосили готовність передати для нас танки Leopard в коаліції з іншими країнами-партнерами, які їх мають на озброєні", - зазначив Олексій Резніков.

Він додає, що для нас дуже важливо продовжувати наші контр-наступальні операції по звільненню тимчасово окупованих територій. Як це вже було на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині.

"Міністр оборони Німеччини нам чітко заявила, що вони готові надати нам танки Leopard, якщо першими будуть танки натівського зразку, але не німецькі. Завдяки ініціативі Об’єднаного королівства і заявам, які зробив прем’єр-міністр Сунак та міністр оборони Великої Британії, танки Challenger британського виробництва будуть в Україні, таке рішення вже прийнято. Тому, на мій персональний погляд, моменти для Німеччини не поспішати з Leopard вже відсутні. Я маю оптимістичну надію, що під час зустрічі в форматі "Рамштайн", ми познайомимося з новим міністром оборони Німеччини, і почуємо від нього зрозумілу позицію, яка буде в інтересах України", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Напередодні було зазначено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що його країна буде постачати танки Leopard до України тільки в коаліції з іншими європейськими країнами.

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