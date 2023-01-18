Мілан – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок Італії

У середу, 18 січня, відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії між чинним чемпіоном країни "Міланом" та володарем національного кубка "Інтером".

Принципове міланське дербі прийме Міжнародний стадіон імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут нещодавно визначився володар Суперкубка Іспанії-2023 в протистоянні між мадридським "Реалом" і каталонською "Барселоною".

Матч за Суперкубок Італії між "Міланом" та "Інтером" розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Мілан – Інтер

На території України поєдинок за Суперкубок Італії у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Мілан – Інтер

У поєдинку за Суперкубок Італії букмекери віддають незначну перевагу "нерадзуррі". На перемогу "Інтера" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,68. Нічия – 3,45. Імовірність успіху "Мілана" після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 2,94.

Підсумковий тріумф "Інтера" в Суперкубку Італії оцінюється коефіцієнтом 1,88. Успіх "Мілана" – 2,03.

Нагадаємо, чинним переможцем Суперкубка Італії є "Інтер". Минулого року "чорно-сині" завоювали трофей у драматичній битві проти "Ювентуса".

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