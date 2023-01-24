Німеччина отримала від Польщі запит на згоду передати Україні Leopard 2

Також Польща просить Німеччину приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.

Німеччина вже отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак у твітері.

"Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!", - йдеться в повідомленні.

Танки Leopard 2 для України

Нагадаємо, 20 січня учасники засідання у Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

І заявив, що Польща створить "меншу коаліцію" країн, які готові пожертвувати Україні частину свого сучасного обладнання та сучасних танків, якщо Німеччина все ж не погодиться відправити 14 Leopard 2, які анонсував Києву президент РП Анджей Дуда.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що є низка країн, які готові закликати Німеччину надати Україні танки "Леопард".

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків "Леопард", щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 січня заявив, що Берлін вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це повинно відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

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