"Інтер" у меншості сенсаційно програв середняку Серії А (відео)

"Нерадзуррі" не скористалися шансом вийти на друге місце в чемпіонаті.

Міланський "Інтер" несподівано поступився "Емполі" в домашньому матчі 19-го туру італійської Серії А – 0:1 .

У першому таймі команди не забивали голів, але на 40-й хвилині господарі залишилися в меншості – Мілан Шкріньяр отримав дві жовті картки та достроково пішов з поля.

Після перерви гості реалізували чисельну більшість та вирвали перемогу. Вирішальний гол на 66-й хвилині забив 19-річний хавбек Томмазо Бальданці, який за дві хвилини до того вийшов на поле з лави запасних.

Огляд матчу

"Інтер", маючи 37 очок, залишився на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. "Нерадзуррі" не скористалися можливістю обійти "Мілан", який із 38 балами йде другим. "Емполі" з 25 пунктами підянвся на дев'яту позицію.

У наступному турі підопічні Сімоне Індзагі на виїзді гратимуть проти "Кремонезе", а тосканці приймуть "Торіно". Обидва матчі відбудуться 28 січня.

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