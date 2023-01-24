"Интер" в меньшинстве сенсационно проиграл середняку Серии А (видео)

"Нерадзурри" не воспользовались шансом выйти на второе место в чемпионате.

Миланский "Интер" неожиданно уступил "Эмполи" в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А – 0:1 .

В первом тайме команды не забивали голов, но на 40-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Милан Шкриньяр получил две желтые карточки и досрочно ушел с поля.

После перерыва гости реализовали численное большинство и вырвали победу. Решающий гол на 66-й минуте забил 19-летний хавбек Томмазо Бальданци, который за две минуты до этого вышел на поле со скамейки запасных.

Обзор матча

"Интер", имея 37 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Нерадзурри" не воспользовались возможностью обойти "Милан", который с 38 баллами идет вторым. "Эмполи" с 25 пунктами поднялся на девятую позицию.

В следующем туре подопечные Симоне Индзаги на выезде будут играть против "Кремонезе", а тосканцы примут "Торино". Оба матча состоятся 28 января.

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