Не путайте: почему день студента в Украине празднуют 17 ноября, а не 25 января

В Украине, как и в большинстве цивилизованных стран мира день студента празднуют 17 ноября. Хотя некоторые до сих пор считают, что праздник приходится на 25 января. Почему так читайте в материале ТСН.ua.

Ошибочное празднование связывают с концом января из-за Татьянин день, который приходится на 25 число. Однако такие параллели существуют только в России, где дата посвящена открытию университета в Москве. Именно 25 января императрицей Елизаветой был подписан указ об учреждении Московского университета. Поэтому здесь решили сделать день официальным праздником, а мученицу Татьяну признать покровительницей студентов.

Почему день студента правильно праздновать 17 ноября

Украинцы, как и европейцы, празднуют день студента в конце осени. Впрочем, хотя сегодня этот праздник имеет оптимистическую окраску, посвященную страшным событиям и создан для памяти молодых людей, погибших в оккупированной Праге 1939 года.

Тогда нацистами были расстреляны лидеры чешского союза студенчества, еще 1200 человек отправили в концлагерь. Девять студентов, являвшихся активистами студенческого движения, казнили даже без заключения или проведения суда. После трагедии все чешские высшие учебные заведения были закрыты до окончания Второй мировой войны.

Именно в честь этих событий и ради памяти молодых людей, на Всемирном конгрессе признали 17 ноября Днем студентов (День памяти потерянных жизней чешских студентов). В Украине эту дату официально учредили президентским указом в 1999 году.

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