Не плутайте: чому день студента в Україні святкують 17 листопада, а не 25 січня

В Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, День студента святкують 17 листопада. Хоча дехто й досі вважає, що свято припадає на 25 січня. Чому так — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Помилково святкування пов'язують з кінцем січня через Тетянин день, який припадає на 25 число. Однак такі паралелі існують лише в Росії, де ця дата присвячена відкриттю університету в Москві. Саме 25 січня імператрицею Єлизаветою був підписаний указ про заснування Московського університету. Тому тут вирішили зробити день офіційним святом, а мученицю Тетяну визнати покровителькою студентів.

Чому День студента правильно святкувати 17 листопада

Українці, як і європейці, святкують День студента наприкінці осені. Втім, хоча сьогодні це свято має оптимістичне забарвлення, присвячене воно страшним подіям і було започатковане для вшанування пам'яті юнаків, які загинули в окупованій Празі 1939 року.

Тоді нацистами були розстріляні лідери чеської спілки студенства, ще 1200 осіб відправили до концтабору. Дев'ятьох студентів, які були активістами студентського руху, стратили навіть без ув'язнення чи проведення суду. Після трагедії всі чеські вищі навчальні заклади закрили до закінчення Другої світової війни.

Саме на честь цих подій та задля вшанування пам'яті молодих людей на Світовому конгресі визнали 17 листопада Днем студентів (Днем пам’яті загублених життів чеських студентів). В Україні цю дату офіційно заснували президентським указом 1999 року.

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