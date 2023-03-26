11-летняя девочка превзошла уровень интеллекта Эйнштейна и Хокинга

11-летняя школьница из британского города Манчестера Анвила Патил превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню интеллекта, получив 162 балла по результатам IQ-теста, проводимого Обществом Менса. Оба знаменитых физика имели уровень IQ около 160.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Средним значением IQ по всему миру считается показатель в районе 100 баллов. Общество Менса – крупнейшая организация для людей с высоким интеллектом – пригласило Патил вступить в свои ряды. В общей сложности в этом обществе находится всего около 20 тысяч человек.

Также читайте Три простых способа улучшить память и повысить концентрацию

Надо сказать, что Анвита воспитывается в семье интеллектуалов — ее отец работает консультантом Национальной службы здоровья в Манчестере, а мать — математик со степенью доктора философии. В детском возрасте девочка поражала их своим естественным интеллектом.

Через несколько дней после получения невероятных результатов ярая фанатка Гарри Поттера Анвита наслаждалась своим 12-м днем рождения и отпраздновала свое достижение вместе с близкими родственниками и друзьями.

Когда Анвита не решает математические задачи, она учится играть на фортепиано, а также развивает свою любовь к танцам, изучая классическую индийскую форму танца.

“Анвиту очень увлекает практическое применение математики в разных сферах — науке, технике или компьютерных технологиях. Анвита надеется, что она поможет решить общественные проблемы, используя свои навыки и опыт, когда вырастет”, — сказал отец удивительного ребенка.

Напомним, в Великобритании 24-летняя женщина родила ребенка весом более пяти килограммов и удивила врачей.

Читайте также: