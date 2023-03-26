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В Тульской области РФ раздался громкий взрыв: первые подробности и видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6903
Время на прочтение
1 мин
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В Тульской области РФ раздался громкий взрыв: первые подробности и видео

Фото: Фото из социальных сетей

В России заявляют, что из-за загадочного взрыва пострадали люди.

В Тульской области России в воскресенье, 26 марта, раздался сильный взрыв. Граждане страны-агрессора заявляют о том, что там якобы упал неизвестный беспилотник.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Сильный взрыв прогремел в городе Киреевск, в 30 километрах от Тулы. На месте падения неизвестного объекта образовалась большая воронка. Местные говорят, что там якобы упал неизвестный беспилотник.

Жители города заявляют, что из-за падения неизвестного беспилотника пострадали парень и девушка. Также взрывная волна повредила несколько домов.

Обстоятельства инцидента неизвестны.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, 24 марта, во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове раздались мощные взрывы.

20 марта власти страны-агрессора также заявляли о падении неизвестных дронов в Белгородской области и под Москвой.

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Дата публикации
Просмотры
6903
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