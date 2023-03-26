Локомотив протаранил пассажирский вагон – погибла проводница

В Румынии второй раз за месяц произошла авария на железной дороге.

В румынском городе Галац в результате аварии на железнодорожном вокзале 25 марта погибла 53-летняя проводница поезда, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщает Stiripesurse.

"Экипажу скорой помощи, прибывшему на место происшествия, сначала удалось стабилизировать ее на железнодорожной платформе и по дороге в больницу, но затем она умерла в результате сердечно-дыхательной остановки, которая произошла в больнице", — сообщил национальный железнодорожный оператор CFR Calatori.

Как отмечается, при выполнении работ по присоединению локомотива к поезду Regio 7576, который должен был отправиться в Марашешти, локомотив врезался в первый вагон, в результате чего он откатился примерно на 80 метров.

В результате удара пострадали четыре человека: механик, машинист, руководитель поезда и пассажир. Также поврежден локомотив и вагон поезда.

Железнодорожная полиция сообщила, что авария произошла из-за неисправности тормозной системы локомотива. Это уже вторая серьезная авария на железной дороге Румынии менее чем за две недели.

Министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндеану выразил соболезнования семье погибшей проводницы, он также приказал CFR Calatori срочно приступить к технической проверке подвижного состава.

"Как министр транспорта я приказал принять ряд мер, направленных на повышение безопасности пассажиров, а также персонала CFR Calatori. Я также хочу, чтобы технические стандарты в системе железной дороги всегда обеспечивались на лучших параметрах, чтобы такие трагедии не повторялись", — сказал министр.

Напомним, из-за перехода на летнее время в одной из стран произошел сбой на железной дороге.

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