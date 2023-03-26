Ливан проснулся в двух часовых поясах: из-за чего возникла путаница

В Ливане христиане и мусульмане не пришли к согласию, как переводить часы.

Ливан проснулся в двух часовых поясах на фоне обострения спора между представителями политической и религиозной власти по поводу решения продлить зимнее время на месяц.

Об этом сообщает Аljazeera.

Исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати объявил, что переход на летнее время откладывается до 20 апреля вместо перевода часов на час вперед в последние выходные марта.

Решение Микати было расценено как попытку "задобрить" мусульманское население страны, позволив постящимся во время Рамадана прерывать пост на час раньше. Священный месяц для мусульман начинается 22 марта и заканчивается 21 апреля. Если время останется без изменений, мусульмане смогут разговиться часом раньше, примерно в 18:00 вместо 19:00, когда солнце заходит.

Однако христианская Маронитская церковь заявила, что не были проведены никакие консультации с другими сторонами и не были учтены международные стандарты. Церковь сказала, что переводит часы вперед в субботу (25 марта) вечером. Другие христианские организации, партии и школы последовали этому примеру.

Два новостных канала, LBCI и MTV, перевели часы вперед в воскресенье утром.

Национальный перевозчик Middle East Airlines пошел на компромисс. Компания заявила, что будет оставаться на зимнее время в соответствии с решением Микати, но скорректирует время своих рейсов в соответствии с международным расписанием.

Также была путаница для пользователей мобильных телефонов и других электронных устройств, автоматически переходящих на летнее время, поскольку многие операторы не были сообщены об изменениях вовремя.

Между тем, мусульманские институты и партии, похоже, остаются на зимнее время. Это усугубляет разногласия в стране, где длилась гражданская война 1975-1990 годов между христианами и мусульманами, и где места в парламенте распределяются между религиозными конфессиями.

В кафе в Бейруте в субботу вечером журналист Reuters услышал, как клиент спросил: "Вы будете работать по христианским или мусульманским часам с завтрашнего дня".

Ранее сообщалось, что из-за перехода на летнее время в Финляндии произошел сбой на железной дороге.

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