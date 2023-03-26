В ГУР рассказали, насколько России еще хватит ресурсов для войны против Украины

Представитель ГУР Украины рассказал, сколько лет войны еще может выдержать Россия.

В Главном управлении разведки Украины считают, что России хватит ресурсов максимум на два года ведения такой войны, как сейчас.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", — сказал представитель ГУР.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что Украина может вернуть некоторые свои территории не военным путем.

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