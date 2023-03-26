У ГУР розповіли, наскільки Росії ще вистачить ресурсів для війни проти України

Представник ГУР України розповів, скільки років війни ще може витримати Росія.

У Головному управлінні розвідки України вважають, що Росії вистачить ресурсів щонайбільше на два роки ведення такої війни, як зараз.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", - сказав представник ГУР.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що Україна може повернути деякі свої території не військовим шляхом.

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