Кеті Перрі розкрила секрет, як опанувала вірусний трюк з "ляльковим оком"

Попзірка багато років тренувалася так закривати око.
Американська співачка Кеті Перрі нарешті поділилася з шанувальниками секретом свого "лялькового ока", яке викликало неабияке хвилювання у фанів.
Лякаючий трюк, в якому виконавиця закриває одне око, а інше залишає відкритим, Кеті опанувала за багато років тренувань. Про це артистка розповіла у TikTok.
Кеті зізналася, що така навичка допомагає їй вдало поєднувати декілька справ одночасно, зокрема макіяж та користування телефоном, а також слідкувати за роботою команди.
"Я сиджу в кріслі візажиста вже 15 років. Якщо вони накладають тіні на це око, а хтось укладає моє волосся у французьку зачіску, я хочу робити зауваження в режимі реального часу", - розповіла Кетті.
@voguemagazine @katyperry has been in the glam chair for over 15 years, and she has developed some tricks along the way. In her episode of #LifeInLooks ♬ original sound - Vogue
Нагадаємо, що Кеті Перрі налякала фанів на концерті у Лас-Вагесі, коли несподівано на сцені в неї почало закриватися одне око. Зірка декілька разів доторкнулася до скорні, щоб "відкрити" око. Трюк співачки викликав неабиякий резонанс серед фанів та прихильників теорій змов, які заговорили про те, що у Кеті є клон.
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