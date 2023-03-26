Кеті Перрі розкрила секрет, як опанувала вірусний трюк з "ляльковим оком"

Попзірка багато років тренувалася так закривати око.

Американська співачка Кеті Перрі нарешті поділилася з шанувальниками секретом свого "лялькового ока", яке викликало неабияке хвилювання у фанів.

Лякаючий трюк, в якому виконавиця закриває одне око, а інше залишає відкритим, Кеті опанувала за багато років тренувань. Про це артистка розповіла у TikTok.

Кеті зізналася, що така навичка допомагає їй вдало поєднувати декілька справ одночасно, зокрема макіяж та користування телефоном, а також слідкувати за роботою команди.

"Я сиджу в кріслі візажиста вже 15 років. Якщо вони накладають тіні на це око, а хтось укладає моє волосся у французьку зачіску, я хочу робити зауваження в режимі реального часу", - розповіла Кетті.

Нагадаємо, що Кеті Перрі налякала фанів на концерті у Лас-Вагесі, коли несподівано на сцені в неї почало закриватися одне око. Зірка декілька разів доторкнулася до скорні, щоб "відкрити" око. Трюк співачки викликав неабиякий резонанс серед фанів та прихильників теорій змов, які заговорили про те, що у Кеті є клон.

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