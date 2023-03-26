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Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Парочку заскочили разом на базі футбольного клубу актора.

Відоме голлівудське подружжя Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі ретельно приховують від преси своїх дітей.

Та днями папараці вдалося заскочити парочку, коли вони разом з доньками приїхали на базу футбольного клубу, власником якого є американський актор. Зокрема, фотографи зробили декілька знімків новонародженої дитини подружжя. На фото можна повністю розгледіти обличчя крихітки, яка з'явилася на світ 13 лютого.

Для перегляду гортайте праворуч

Разом з Раяном та Блейк також були й три старші їхні доньки – Джеймс, Інес та Бетті.

Зазначимо, знамените подружжя учетверте стало батьками 13 лютого. Утім, ім'я та стать дитини Раян та Блейк тримали у таємниці. Нещодавно ж актор випадково розсекретив, що у них з дружиною народилася четверта донька. Ім'я дівчинки подружжя поки тримає в секреті.

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Дата публікації
Перегляди
532
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