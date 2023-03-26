Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки

Відоме голлівудське подружжя Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі ретельно приховують від преси своїх дітей.

Та днями папараці вдалося заскочити парочку, коли вони разом з доньками приїхали на базу футбольного клубу, власником якого є американський актор. Зокрема, фотографи зробили декілька знімків новонародженої дитини подружжя. На фото можна повністю розгледіти обличчя крихітки, яка з'явилася на світ 13 лютого.

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Разом з Раяном та Блейк також були й три старші їхні доньки – Джеймс, Інес та Бетті.

Зазначимо, знамените подружжя учетверте стало батьками 13 лютого. Утім, ім'я та стать дитини Раян та Блейк тримали у таємниці. Нещодавно ж актор випадково розсекретив, що у них з дружиною народилася четверта донька. Ім'я дівчинки подружжя поки тримає в секреті.

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