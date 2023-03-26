Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вперше засвітили обличчя новонародженої доньки

Парочку заскочили разом на базі футбольного клубу актора.
Відоме голлівудське подружжя Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі ретельно приховують від преси своїх дітей.
Та днями папараці вдалося заскочити парочку, коли вони разом з доньками приїхали на базу футбольного клубу, власником якого є американський актор. Зокрема, фотографи зробили декілька знімків новонародженої дитини подружжя. На фото можна повністю розгледіти обличчя крихітки, яка з'явилася на світ 13 лютого.
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Разом з Раяном та Блейк також були й три старші їхні доньки – Джеймс, Інес та Бетті.
Зазначимо, знамените подружжя учетверте стало батьками 13 лютого. Утім, ім'я та стать дитини Раян та Блейк тримали у таємниці. Нещодавно ж актор випадково розсекретив, що у них з дружиною народилася четверта донька. Ім'я дівчинки подружжя поки тримає в секреті.
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