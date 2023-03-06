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Раян Рейнольдс розсекретив стать четвертої дитини від Блейк Лайвлі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
396
Час на прочитання
1 хв
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Раян Рейнольдс розсекретив стать четвертої дитини від Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

Знамените голлівудське подружжя вже виховує трьох доньок.

Зірка Голлівуду Раян Рейнольдс розсекретив стать четвертої дитини від американської акторки Блейк Лайвлі.

Знамените подружжя переважно тримає в секреті особисте життя, а особливо те, що стосується їхніх дітей. Тож цілком ймовірно, що Раян випадково розсекретив стать. Під час заходу Just For Laughs актор, коли жартував про фільм Cocaine Bear, зізнався, що у них з Блейк Лайвлі народилася четверта донька.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © instagram.com/blakelively
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

"Ми назвали нашу донька Cocaine Bear (назва американського фільму – прим. ред.). Ми обрали ім'я до того, як однойменний фільм був випущений, тому зараз ми судимося", - пожартував актор.

Тим часом справжнє ім'я четвертої доньки знамените подружжя досі тримає у таємниці.

Зазначимо, нині Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують чотирьох доньок. Раніше актор розповідав, як змінилося їхнє з дружиною життя після народження четвертої дитини.

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Дата публікації
Перегляди
396
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