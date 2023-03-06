Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка от Блейк Лайвли

Звезда Голливуда Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка от американской актрисы Блэйк Лайвли.

Знаменитые супруги в основном держат в секрете личную жизнь, особенно то, что касается их детей. Поэтому вполне вероятно, что Райан случайно рассекретил пол. Во время мероприятия Just For Laughs актер, когда шутил о фильме Cocaine Bear, признался, что у них из Блейк Лайвли родилась четвертая дочь.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

"Мы назвали нашу дочь Cocaine Bear (название американского фильма – прим. ред.). Мы выбрали имя до того, как одноименный фильм был выпущен, поэтому сейчас мы судимся", — пошутил актер.

Тем временем настоящее имя четвертой дочери знаменитые супруги до сих пор держат в тайне.

Отметим, сейчас Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают четырех дочерей. Ранее актер рассказывал, как изменилась их жизнь с женой после рождения четвертого ребенка.

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