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Министр обороны сказал, когда готов уйти в отставку

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
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Время на прочтение
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Министр обороны сказал, когда готов уйти в отставку

Фото: Associated Press

Министр рассказал подробности.

Министр обороны Украины Алексей Резников поставил точку в вопросе слухов о своей возможной отставке.

Об этом он сообщил сегодня.

"По собственному желанию я вправе уйти в отставку тогда, когда буду считать, что это возможно. Я воспользуюсь этим правом после победы. После победы я знаю, чем буду заниматься. У меня очень много счетов к россиянам. Я считаю, что есть другая сфера, где можно их догонять даже после победы. У президента нет планов меня отправлять в отставку", — заявил Алексей Резников.

Напомним, Резников прокомментировал скандальное увольнение своего заместителя и откровенно рассказал о разговоре с Зеленским.

Также Резников рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг его ведомства.

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Дата публикации
Просмотры
310
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