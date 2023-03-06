Министр обороны сказал, когда готов уйти в отставку

Министр рассказал подробности.
Министр обороны Украины Алексей Резников поставил точку в вопросе слухов о своей возможной отставке.
Об этом он сообщил сегодня.
"По собственному желанию я вправе уйти в отставку тогда, когда буду считать, что это возможно. Я воспользуюсь этим правом после победы. После победы я знаю, чем буду заниматься. У меня очень много счетов к россиянам. Я считаю, что есть другая сфера, где можно их догонять даже после победы. У президента нет планов меня отправлять в отставку", — заявил Алексей Резников.
Напомним, Резников прокомментировал скандальное увольнение своего заместителя и откровенно рассказал о разговоре с Зеленским.
Также Резников рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг его ведомства.
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