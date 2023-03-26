Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко вийшла заміж

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", потішила шанувальників радісними новинами.

Зокрема, знаменитість повідомила про кардинальні зміни в її особистому житті. Вікторія вийшла заміж за свого обранця. Пара уклала шлюб ще три дні тому у Києві, утім поділилася радісною новиною лише зараз.

Модель у фотоблогу опублікувала фото, де видніється рука її чоловіка із обручкою на безіменному пальці, а вона тим часом тримає весільний букет. Знімок Вікторія підписала датою "23.03.2023", а також додала смайлик у вигляді червоного серця.

Вікторія Апанасенко вийшла заміж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Апанасенко поки не показувала, у якому вбранні вона виходила заміж, а от якою була її зачіска зірка залюбки похизувалася.

Нагадаємо, про те, що Вікторія Апанасенко виходить заміж, стало відомо у січні. Тоді модель повідомила, що бойфренд, особистість якого вона ретельно приховує, освідчився їй.

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