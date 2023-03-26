Ліван прокинувся у двох часових поясах: через що виникла плутанина

У Лівані християни і мусульмани не дійшли згоди, як переводити годинники.

Ліван прокинувся у двох часових поясах на тлі загострення суперечки між представниками політичної та релігійної влади щодо рішення продовжити зимовий час на місяць.

Про це інформує Аljazeera.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Наджіб Мікаті оголосив, що перехід на літній час відкладається до 20 квітня замість переведення годинників на годину вперед в останні вихідні березня.

Рішення Мікаті було розцінено як спробу "задобрити" мусульманське населення країни, дозволивши тим, хто постить під час Рамадану, переривати піст на годину раніше. Священний місяць для мусульман починається 22 березня і закінчується 21 квітня. Якщо час залишиться без змін, мусульмани зможуть розговитися на годину раніше, приблизно о 18:00 замість 19:00, коли сонце заходить.

Проте християнська Маронітська церква заявила, що не було проведено жодних консультацій з іншими сторонами та не було враховано міжнародні стандарти. Церква сказала, що переводить годинник уперед у суботу (25 березня) увечері. Інші християнські організації, партії та школи наслідували цей приклад.

Два канали новин, LBCI і MTV, перевели годинники вперед у неділю вранці.

Національний перевізник Middle East Airlines пішов на компроміс. Компанія заявила, що залишатиметься на зимовому часі відповідно до рішення Мікаті, але скоригує час своїх рейсів відповідно до міжнародного розкладу.

Також була плутанина для користувачів мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, які автоматично переходять на літній час, оскільки багато операторів не були повідомлені про зміни вчасно.

Тим часом мусульманські інституції та партії, схоже, залишаються на зимовому часі. Це поглиблює розбіжності в країні, де тривала громадянська війна 1975-1990 років між християнами та мусульманами, і де місця в парламенті розподіляються між релігійними конфесіями.

У кафе в Бейруті в суботу ввечері журналіст Reuters почув, як клієнт запитав: "Ви будете працювати за християнським чи мусульманським годинником із завтрашнього дня".

Раніше повідомлялося, що через перехід на літній час у Фінляндії стався збій на залізниці.

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