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Астрологічний прогноз на 21 червня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
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Астрологічний прогноз на 21 червня

Фото: Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними обіцяють бути будь-які – передусім професійні – починання, але з правила є виняток: не варто робити те, що так чи так пов'язане із ризиком.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, можуть перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням. Не рекомендовано будь-яке хірургічне втручання, особливо на гортані, яка є особливо вразливою.

Харчування дня: від м'яса та калорійних продуктів рекомендується відмовитись. Бажано включити до раціону овочі – як термічно оброблені – тушковані та запечені, так і сирі – у вигляді салатів.

Стрижка дня: під забороною є будь-які маніпуляції з волоссям, стрижка – особливо.

Дачні роботи дня: рослинам рекомендовано полив та позакореневе підживлення.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене як на саму людину, так і на її житло.

Сни дня: сни, що наснилися цієї ночі, можуть застерігати від небезпеки – потрібно поставитися до них з максимальною увагою.

Табу дня: потрібно якнайменше спілкуватися з оточенням – це загрожує конфліктами.

Цитата дня: "Бути живим – це подарунок, бути щасливим – це ваш вибір" (Ошо).  

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Дата публікації
Перегляди
12к
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