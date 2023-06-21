На Хмельниччині чути вибухи: перебувайте в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
В ніч проти 21 червня 2023 року у Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги.
Інформацію про це спочатку написали моніторингові канали, а потім підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
Залишайтеся в укриттях!
Моніторингові канали повідомляють, що, ймовірно, йдеться про збиття ППО ворожого безпілотника.
Інформація уточнюється.
Подбайте про власну безпеку.
За попередньою інформацією з власних джерел місцевих ЗМІ, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад району Хмельницької області. Там виникла пожежа.
Нагадаємо, що у кількох українських областях оголошена повітряна тривога.
До того ж у кількох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників.
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