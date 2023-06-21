На Хмельниччині чути вибухи: перебувайте в укриттях

В ніч проти 21 червня 2023 року у Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

Інформацію про це спочатку написали моніторингові канали, а потім підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Залишайтеся в укриттях!

Моніторингові канали повідомляють, що, ймовірно, йдеться про збиття ППО ворожого безпілотника.

Інформація уточнюється.

Подбайте про власну безпеку.

За попередньою інформацією з власних джерел місцевих ЗМІ, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад району Хмельницької області. Там виникла пожежа.

Нагадаємо, що у кількох українських областях оголошена повітряна тривога.

До того ж у кількох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників.