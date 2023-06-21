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На Хмельниччині чути вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Хмельниччині чути вибухи: перебувайте в укриттях

У Хмельницькій області було чутно вибухи — ОВА / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

В ніч проти 21 червня 2023 року у Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

Інформацію про це спочатку написали моніторингові канали, а потім підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Залишайтеся в укриттях!

Моніторингові канали повідомляють, що, ймовірно, йдеться про збиття ППО ворожого безпілотника.

Інформація уточнюється.

Подбайте про власну безпеку.

За попередньою інформацією з власних джерел місцевих ЗМІ, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад району Хмельницької області. Там виникла пожежа.

Нагадаємо, що у кількох українських областях оголошена повітряна тривога.

До того ж у кількох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
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