Президент Чехии высказался о контрнаступлении ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что настоящего контрнаступления украинских Вооруженных сил мы еще не увидели. В настоящее время продолжаются формовочные операции.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы увидели начало, которое, скажем так, умеренно. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формировочными операциями", — высказался он.

По его словам, Украина должна воспользоваться "окном возможностей" провести успешное контрнаступление в 2023 году. Он отмечает, что подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, а это вполне естественно.

"Для того, чтобы подготовить значительные военные силы, обеспечить их техникой, научить, получить достаточно ресурсов всех видов, нужно много времени. Это также требует больших усилий всех привлеченных людей", — отметил Петр Павел.

Напомним, польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что Украина задействовала для наступления лишь 3 из 12 бригад. По наблюдениям польской аналитики, основные удары украинских военных пришлись на юго-восток.

Читайте также: