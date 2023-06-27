Лукашенко заявив, що на кордон Білорусі "підкидають трупи": українські прикордонники прокоментували

Такі спекуляції Білорусі націлені на те, щоб дискредитувати країни ЄС.

Українські прикордонники називають заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про "підкинуті трупи" сусідніми країнами спекуляцією.

Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі LIGA.net.

Він пояснив, такі спекуляції Білорусі націлені на те, щоб дискредитувати країни ЄС.

"Досить часто білоруси пишуть про смерть мігрантів на кордоні з країнами ЄС і звинувачують в їхніх смертях суміжні країни", — сказав він.

Журналісти запитали у Демченка, хто підкидає трупи на кордон із Білоруссю, на що він відповів: "Точно не ми".

Як повідомляли раніше, фейковий президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. За його словами, армія ЗС РБ отримає від бійців "цінний досвід".

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