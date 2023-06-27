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Окупанти стратили понад 70 мешканців захоплених територій – звіт ООН

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Окупанти стратили понад 70 мешканців захоплених територій – звіт ООН

Фото: Офіс генерального прокурора

Йдеться про 72 страчених чоловіків та п'ятьох жінок.

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли позасудові страти понад 70 мирних жителів в Україні.

Про це йдеться у доповіді ООН "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну"

Від 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 осіб.

"Ми задокументували страти 77 мирних жителів, які були довільно затримані Російською Федерацією", – заявила глава Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

За її словами, йдеться про 72 чоловіків і п'ятьох жінок. Щонайменше ще один затриманий помер "внаслідок тортур, негуманних умов утримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі".

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську російські загарбники вбили двох підлітків -16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова.

За даними співзасновниці Медійної ініціативи з прав людини Ольги Решетилової, підлітків Тиграна та Микиту застрелили російські снайпери.

Також повідомлялося, що у Мелітополі окупанти викрали українську журналістку Ірину Левченко.

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Дата публікації
Перегляди
402
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