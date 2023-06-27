У ЗСУ анонсували результати на фронті, які "всіх порадують"

Окупанти не завдали ЗСУ підривом ГЕС того клопоту, якого очікували.

Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк анонсувала результати Збройних сил на фронті, "які всіх порадують".

Про це представниця ЗСУ заявила під час брифінгу.

"Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена", - сказала Гуменюк.

Вона наголошує, що підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту, на який чекали російські окупаційні війська. За словами Гуменюк, українські захисники вкладаються у план контрнаступу. Хоча, зауважує вона, певні зміни в бойовій роботі відбулися.

Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план із того самого "страшного просування" Сил оборони, який так лякає ворога. Ба більше - росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС, не зупинить ЗСУ.

Ситуація на фронті

Британська розвідка інформує, що ЗСУ під час контрнаступу зламали оборону російської армії під тимчасово окупованим Донецьком та вийшли за лінію окупації 2014 року. Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, що неподалік міста.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов каже, що українська армія успішно наступає на декількох напрямках на півдні та сході: на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

За словами речника Східного управління військ Збройних сил Сергія Череватого, в Україні тривають активні бойові дії на сході, де ЗСУ стрімко перехоплюють ініціативу. Українські війська продовжують тиснути на ворога також на північному й південному флангах.

Відомо, що Сили оборони України розпочали дії по всій лінії фронту. Одні з найважчих боїв точаться нині на сході. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію новими підрозділами.

Росія взяла певну тактичну паузу після низки масованих атак по Україні. Її росіяни використовують для розвідки. Це є свідченням того, що підготування до нового масованого обстрілу вже ведуться, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також: