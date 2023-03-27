Суд заборонив Павелку переобиратися до УЄФА: деталі гучної справи

Павелко не може бути переобраний до виконавчого комітету УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.

У травні 2020 року Associated Press вже публікувала інформацію про те, що високопоставлений футбольний чиновник України Андрій Павелко потрапив під приціл слідчих ФІФА та УЄФА у зв’язку з виплатою його національній федерації мільйонів доларів на розвиток.

Після цього в Україні продовжилося кримінальне провадження, в межах якого 22 листопада 2022 року пану Павелку висунули звинувачення у розкраданні понад мільйона доларів США Української асоціації футболу. 29 листопада 2022 року український суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Уникнути ув'язнення Павелко вдалося лише завдяки внесеній заставі у розмірі майже 300 тисяч доларів США. Ця справа активно обговорювалася в українських та міжнародних медіа.

Наразі український суд усунув пана Павелка з посади президента УАФ. У своєму рішенні суд зазначив, що Павелко не може бути переобраний до виконавчого комітету УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.

Судом ухвалено наступне: згідно з п.3 ст. 21 Статуту УЄФА кожен член Виконавчого комітету УЄФА, за винятком Президента та будь-якої жінки-члена Виконавчого комітету, обирається Конгресом і повинен обіймати посаду президента або віце-президента асоціації-члена УЄФА.

Згідно з інформацією на офіційному сайті УЄФА, наступний Конгрес УЄФА, на якому вирішуватиметься питання про переобрання членів виконавчого комітету цієї міжнародної футбольної асоціації, відбудеться 5 квітня 2023 року у португальському Лісабоні.

Тому подальше перебування Павелка на посаді президента Української асоціації футболу дозволить йому продовжити членство у виконавчому комітеті УЄФА, що, враховуючи авторитет цієї посади серед міжнародної футбольної спільноти, дасть можливість перешкоджати кримінальному провадженню та допоможе уникнути кримінальної відповідальності. Крім того, продовження членства Павелка у виконавчому комітеті УЄФА допоможе йому приховати обставини можливої причетності Української асоціації футболу до реалізації злочинної схеми з розкрадання коштів УЄФА.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року в будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки. До журналістів ТСН потрапили відео слідчих дій. На кадрах видно, з яким розмахом живе футбольний функціонер.

Наприкінці листопада суд заарештував президента УАФ, проте за нього внесли заставу.

Також повідомлялося, що Україна може втратити право поборотися за проведення ЧС-2030 через кримінальну справу, в якій фігурує президент УАФ Андрій Павелко.

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