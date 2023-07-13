Вибухи пролунали на Київщині та Хмельниччині

У ніч проти четверга, 13 липня, вибухи під час масштабної повітряної тривоги пролунали в Київській та Хмельницькій областях.

Про це інформують місцеві пабліки.

Як повідомляють моніторингові чати, у регіонах працюють сили ППО.

Upd.

Інформацію щодо вибухів на Київщині підтвердили в Київській ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронами та ракетами.