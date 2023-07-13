Вибухи пролунали на Київщині та Хмельниччині

Масштабна повітряна тривога в Україні триває.
У ніч проти четверга, 13 липня, вибухи під час масштабної повітряної тривоги пролунали в Київській та Хмельницькій областях.
Про це інформують місцеві пабліки.
Як повідомляють моніторингові чати, у регіонах працюють сили ППО.
Upd.
Інформацію щодо вибухів на Київщині підтвердили в Київській ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронами та ракетами.
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