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Вибухи пролунали на Київщині та Хмельниччині

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вибухи пролунали на Київщині та Хмельниччині

Вибухи лунають в Україні вночі 13 липня / Фото: ТСН.ua

Масштабна повітряна тривога в Україні триває.

У ніч проти четверга, 13 липня, вибухи під час масштабної повітряної тривоги пролунали в Київській та Хмельницькій областях. 

Про це інформують місцеві пабліки. 

Як повідомляють моніторингові чати, у регіонах працюють сили ППО. 

Upd.

Інформацію щодо вибухів на Київщині підтвердили в Київській ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронами та ракетами. 

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Перегляди
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