Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога оголошена в Києві, Львові та більшості областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
7453
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога оголошена в Києві, Львові та більшості областей України

Сирени пролунали в багатьох регіонах 13 липня

Сирени пролунали в 22 регіонах.

У ніч проти четверга, 13 липня, у білшості областей України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами. 

Сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7453
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація