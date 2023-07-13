Повітряна тривога оголошена в Києві, Львові та більшості областей України

У ніч проти четверга, 13 липня, у білшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами.

Сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.