Ночная атака на Киев: что происходит на месте инцидента

Российские оккупанты посреди ночи обстреляли мирные города Украины. Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Киеве, Херсоне, Хмельницкой области и Кропивницком.

В столице в результате российской атаки в одном из районов Киева погиб человек.

"В Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", — говорится в сообщении КГВА.

Что происходит на месте попадания

Обломки попали в верхний этаж дома, четыре этажа пострадали, там выбило стекла, обгорел фасад. В одном доме пострадала девушка, а в другом – парень.

На месте работает полиция, которая фиксирует последствия вражеского удара. Также обломками повреждены находившиеся рядом автомобили.

По данным журналиста, который сейчас находится на месте инцидента, вблизи домов находится подземный паркинг. Однако, по словам охранника, люди туда не спускаются во время воздушной тревоги.