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Макрону в Елисейский дворец отправили жуткий "подарок" — Current Values

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Макрону в Елисейский дворец отправили жуткий "подарок" — Current Values

Макрону в Елисейский дворец отправили письмо с пальцем человека. / Фото: Associated Press

Лицо, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицировали.

В ночь на понедельник, 10 июля, служба корреспонденции Елисейского дворца получила почтой письмо, в котором был отрезан человеческий палец.

Об этом стало известно 12 июля французскому изданию Current Values, ссылающемуся на собственные источники.

"Палец положили в холодильник. Нет никакого следа, кто мог отправить письмо. Палец обнаружила полиция ночью в президентской резиденции Эммануэля Макрона", — пишут журналисты.

Как отмечает издание, лицо, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицировали.

"Это сразу запустило соответствующую процедуру на случай произошедшей чрезвычайной ситуации. Лицо, о котором идет речь, взяли под "опеку" компетентные служб. Оно подлежит надлежащему медицинскому обследованию", — указывает источник, знакомый с этим вопросом.

Елисейский дворец отказался давать комментарии журналистам.

Напомним, французский лидер Эммануль Макрон отреагировал на критику Зеленского о неопределенности НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс.

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Дата публикации
Просмотры
2409
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