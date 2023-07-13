Макрону в Елисейский дворец отправили жуткий "подарок" — Current Values

В ночь на понедельник, 10 июля, служба корреспонденции Елисейского дворца получила почтой письмо, в котором был отрезан человеческий палец.

Об этом стало известно 12 июля французскому изданию Current Values, ссылающемуся на собственные источники.

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"Палец положили в холодильник. Нет никакого следа, кто мог отправить письмо. Палец обнаружила полиция ночью в президентской резиденции Эммануэля Макрона", — пишут журналисты.

Как отмечает издание, лицо, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицировали.

"Это сразу запустило соответствующую процедуру на случай произошедшей чрезвычайной ситуации. Лицо, о котором идет речь, взяли под "опеку" компетентные служб. Оно подлежит надлежащему медицинскому обследованию", — указывает источник, знакомый с этим вопросом.

Елисейский дворец отказался давать комментарии журналистам.

Напомним, французский лидер Эммануль Макрон отреагировал на критику Зеленского о неопределенности НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс.

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