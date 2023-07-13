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ЗСУ мають просування в районі Бахмута: Маляр про успіхи контрнаступу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ мають просування в районі Бахмута: Маляр про успіхи контрнаступу

ЗСУ наступали на південному фланзі в районі Бахмута. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Українські оборонці успішно стримують окупантів.

Збройні сили України наступали на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині. На цій ділянці фронту просування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми сьогодні (12 липня - Ред.) наступали. Є просування. Зараз наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах", - наголосила представниця міністерства.

Наразі Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Маляр зауважила, що стримання окупанта є успішним: 

"Ворог не просунувся. Йдуть важкі бої", - наголосила вона. 

Крім того, на півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на "ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій".

"За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася", - зауважила Ганна Маляр.

Нагадаємо, 13 липня у Генштабі розповіли про успіхи на фронті. Зокрема, ЗСУ продовжують просування на двох напрямках фронту. Українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута на Донеччині та у Запорізькій області.

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Дата публікації
Перегляди
2136
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