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Віктор Павлік терміново робитиме операцію на серці

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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961
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2 хв
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Віктор Павлік терміново робитиме операцію на серці

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виконавець народився з вадою серця.

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла, що її чоловіку необхідна термінова операція на серці.

Як виявилося, артист народився з вадою серця. З віком один із клапанів припинив виконувати своєї функції. Тож співаку необхідна термінова операція, аби замінити його на штучний. Як зізналась Катерина, лікарське втручання заплановане на осінь.

"Віктор Франкович, як виявилося, народився з вадою серця (його мама теж). І наразі з віком один із клапанів вийшов з ладу, не виконує своєї функції. І треба ставити штучний клапан. Після цього далі буде жити повноцінне життя, як і його однолітки без такої проблеми. Операцію запланували на осінь", - розповіла Катерина.

Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака наголошує, що її чоловік успішно перенесе операцію і все буде добре. Тим більше вони ще планують стати батьками донечки.

"Щодо чоловіка…У мене передчуття, що все у нього буде добре. І він переживе ще всіх нас. І в нас ще буде донечка. Не вірю в погане", - наголосила дружина співака.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, вперше Катерина Реп'яхова розповіла, що у Віктора Павліка проблеми зі здоров'ям у червні. Артист почав скаржитися на запаморочення, коли відвідував баню. Тоді співак негайно звернувся за допомогою до лікарів.

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Дата публікації
Перегляди
961
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