Виктор Павлик срочно будет делать операцию на сердце

Жена певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала, что ее мужу необходима срочная операция на сердце.

Как оказалось, артист родился с пороком сердца. С возрастом один из клапанов прекратил выполнять свою функцию. Так что певцу необходима срочная операция, чтобы заменить его искусственным. Как призналась Екатерина, врачебное вмешательство запланировано на осень.

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца (его мама тоже). И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан. После этого дальше будет жить полноценная жизнь, как и ее сверстники без такой проблемы. Операцию запланировали на осень", — рассказала Екатерина.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца отмечает, что ее супруг успешно перенесет операцию и все будет хорошо. Тем более, они еще планируют стать родителями дочери.

"О муже…У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех нас. И у нас еще будет дочь. Не верю в плохое", — подчеркнула жена певца.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, впервые Екатерина Репяхова рассказала, что у Виктора Павлика проблемы со здоровьем в июне. Артист начал жаловаться на головокружение, когда посещал баню. Тогда певец немедленно обратился за помощью к врачам.

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