Коричневий карлик відправляє до Землі радіосигнали: що кажуть вчені

Раніше сигнали, що подолали таку велику відстань, не фіксувалися.

Вчені зафіксували незвичайні радіосигнали, які надходять від надхолодної зірки. Подібні об'єкти не повинні виробляти ніяких радіосигналів, вважають дослідники.

Про це пише LiveScience.

Об'єкт під назвою T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6 (W0623) є коричневим карликом. Такі об'єкти за складом схожі на газові гіганти, але можуть синтезувати атоми водню і в цей же час, не можуть підтримувати повномасштабний ядерний синтез у своєму ядрі, як це робить більшість зірок.

Протозірка W0623 розташована на відстані 37 світлових років від Землі. Її радіус у 0,65-0,95 разів більший, ніж у Юпітера, а маса в 44 рази більша, ніж у газового гіганта.

Поверхня W0623 має температуру 425 градусів за Цельсієм, що досить мало, особливо для невдалої зірки.

У новому дослідженні вчені виявили, що W0623 випромінює слабкі радіохвилі. Раніше вважалося, що на таке здатні тільки більші та гарячіші зірки.

Раніше астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці.

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