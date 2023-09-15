Отключение света: какие города Украины в зоне наибольшего риска

Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая. Россияне не отказались от обстрелов энергетических объектов. Однако самая большая угроза нависла над двумя областями Украины.

Такое мнение высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, сообщает "УНИАН".

По его словам, самый большой риск остаться без отопления и света зимой в двух крупных городах. Это столица Украины – Киев и южный областной центр Одесса.

"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не больше тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", — объяснил эксперт.

Кроме Киева и Одессы напряженная ситуация с электроснабжением с большой вероятностью будет в таких городах:

Кременчуг

Житомир

Кропивницкий

Запорожье

Также в зоне постоянного повышенного риска будут все прифронтовые населенные пункты.

Оценивая состояние энергосистемы страны, эксперт считает, что если зимние температуры опустятся ниже минус 10 градусов, это будет критической нагрузкой для энергетики даже без обстрелов.

Напомним:

В Минэнерго заявили, что разработанные графики отключения света с 1 октября будут введены только при новых российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.