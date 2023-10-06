Синоптики оновили прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

В Україні сьогодні, 6 жовтня, очікується мінлива хмарність.

Про це повідомив Укргідрометеоцентр.

На Лівобережжі можливі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря +14... +19℃; у південній частині +18... +23℃; на високогір'ї Карпат +9... +14℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура по області +14... +19℃, у Києві +14... +16℃.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.