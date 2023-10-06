На фронті відбулися 37 боїв: де наступають ЗСУ, а де атакує ворог

Сили оборони України завдали 19 ударів з авіації по російських загарбниках, завдавши їм втрат.

Між українськими та російськими військами на фронті відбулося 37 боєзіткнень протягом 5 жовтня. ЗСУ тримають оборону на сході та півдні, а також проводять наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив вранці 6 жовтня.

Обстріли України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Російські війська завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, влаштували 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

Росія також атакувала Україну 29 безпілотниками Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Сили ППО знищили 24 дрони-камікадзе. Внаслідок атаки руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційні удари загарбники влаштували по таких населених пунктах: Грабовське Сумської області; Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Іванопілля, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

З артилерії ворог гатив по понад 110 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на різних напрямках фронту

Обстановка на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання Сил оборони України на загрозливі напрямки. Ворог також нарощує щільність мінувань вздовж кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 4 ворожі атаки в районі східніше від Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх східніше Андріївки Донецької області. А російські війська безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Росіяни провели 14 невдалих атак у районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку українські війська відбили атаки в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ стримують окупантів у районі південно-східніше від Роботиного Запорізької області.

Українські захисники надалі проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Бійці завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують противника та закріплюються на зайнятих рубежах.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади російських військ та успішно уражають тили ворога.

Удари по російських військах

Протягом 5 жовтня авіація українських військ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, їхніх озброєння та військової техніки. Ще 7 ударів припало по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські підрозділи ракетних військ уразили ворожі вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ.

До слова, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ сформувала дев'ять резервних полків для війни в Україні.

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