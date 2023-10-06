ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

Россияне несут потери на поле боя.
По состоянию на 6 октября 2023 года ВСУ уничтожили 281 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 281 090 (+620) человек
- танков ‒ 4777 (+20)
- боевых бронированных машин ‒ 9082 (+30)
- артиллерийских систем – 6666 (+23)
- РСЗО – 806 (+2)
- средства ПВО ‒ 540
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5158 (+29)
- крылатые ракеты ‒ 1530
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35)
- специальная техника ‒ 951 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что между украинскими и российскими войсками на фронте произошло 37 боеприкосновений в течение 5 октября. ВСУ держат оборону на востоке и юге, а также проводят наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
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