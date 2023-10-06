ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

По состоянию на 6 октября 2023 года ВСУ уничтожили 281 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 281 090 (+620) человек

танков ‒ 4777 (+20)

боевых бронированных машин ‒ 9082 (+30)

артиллерийских систем – 6666 (+23)

РСЗО – 806 (+2)

средства ПВО ‒ 540

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5158 (+29)

крылатые ракеты ‒ 1530

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35)

специальная техника ‒ 951 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что между украинскими и российскими войсками на фронте произошло 37 боеприкосновений в течение 5 октября. ВСУ держат оборону на востоке и юге, а также проводят наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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