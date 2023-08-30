Військовий переворот в Габоні: хунта призначила лідером генерала Брайса Оліґі Нгему

Раніше в Габоні, що на західному узбережжі Центральної Африки, офіцери армії виступили під час ефіру національного каналу телебачення, оголосивши, що вони взяли на себе владу в країні.

Габонська хунта призначила генерала Брайса Оліґі Нгему, голову Республіканської гвардії країни, лідером під час військового перевороту у колишніій французькій колонії в Африці.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Президент Габону Алі Бонго перебуває під домашнім арештом, а один із його синів заарештований за "державну зраду".

Додамо, що президент Алі Бонго перебуває під домашнім арештом в оточенні своєї сім'ї та лікарів, про що заявила військова хунта в ефірі державного телебачення.

Зазначається, що через три дні після завершення голосування під час президентських і парламентських виборів у Габоні 30 серпня ввечері підключення до Інтернету було відновлено.

Уряд Бонго запровадив загальнонаціональне відключення Інтернету на тій підставі, що це запобігає поширенню «неправдивих новин» іму можливо насильству.

Що спричинило переворот в Габоні

Лідери перевороту не погодилися з офіційними результатами виборів, згідно з якими переміг Алі Бонго, набравши приблизно дві третини голосів.

напередодні, 29 серпня, опозиція заявила, що її кандидат Альберт Ондо Осса був законним переможцем, а також повідомила про масові фальсифікації.

Армійські офіцери заявили, що вони вирішили "захистити мир, поклавши край чинному режиму", і додали, що вибори "не відповідали умовам прозорого, надійного та інклюзивного голосування, на яке так сподівався народ Габону".

Після цього оголошення сотні людей вийшли на вулиці, щоб підтримати військовий переворот у Габоні.

також зазначимо, що лідер хунти в Нігері обіцяє за три роки повернути цивільне правління.

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