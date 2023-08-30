Военный переворот в Габоне: хунта назначила лидером генерала Брайса Олиги Нгему

Ранее в Габоне, что на западном побережье Центральной Африки, офицеры армии выступили на национальном телевидении, объявив, что они взяли на себя власть в стране.

Габонская хунта назначила генерала Брайса Олиги Нгему, главу Республиканской гвардии страны, лидером военного переворота в бывшей французской колонии в Африке.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Президент Габона Али Бонго находится под домашним арестом, а один из его сыновей арестован за "государственную измену".

Президент Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей, о чем заявила военная хунта в эфире государственного телевидения.

Отмечается, что через три дня после завершения голосования на президентских и парламентских выборах в Габоне 30 августа вечером подключение к Интернету было возобновлено.

Правительство Бонго ввело общенациональное отключение Интернета на том основании, что это предотвращает распространение «ложных новостей» ему возможно насилию.

Что повлекло за собой переворот в Габоне

Лидеры переворота не согласились с официальными результатами выборов, согласно которым победил Али Бонго, набрав около двух третей голосов.

Накануне, 29 августа, оппозиция заявила, что ее кандидат Альберт Ондо Осса был законным победителем, а также сообщила о массовых фальсификациях.

Армейские офицеры заявили, что они решили "защитить мир, покончив с действующим режимом", и добавили, что выборы "не соответствовали условиям прозрачного, надежного и инклюзивного голосования, на которое так надеялся народ Габона".

После этого объявления сотни человек вышли на улицы, чтобы поддержать военный переворот в Габоне.

также отметим, что лидер хунты в Нигере обещает через три года вернуть гражданское правление.

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