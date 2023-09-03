Як вибори в США вплинуть на війну в Україні: Подоляк зробив прогноз

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що результати виборів у країнах демократичного проукраїнського табору, зокрема в США, не змінять формату підтримки України з боку партнерів.

Про це він написав у соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

За його словами, жоден політик у країнах західної демократії, отримавши перемогу на виборах, не визнає своєї неспроможності захистити ті базові цінності, за які триває війна в Україні.

"Для того, щоб справді припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що базові цінності, такі як свобода і демократія, варто захищати; ми хочемо, щоб у світі прийшли хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія; ми хочемо, щоб українці, які захищають свою землю, свої родини, свої домівки, програли і ми хочемо, щоб ви жили у світі, де немає правил і міжнародного права". Звичайно, це неможливо", - наголосив Подоляк.

Він переконаний, що ніхто не погодиться на здачу демократії Російській Федерації, яка “вже програла” у цій війні.

“Україну й надалі підтримуватимуть у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни. Тому не витрачайте емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості”, - закликає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, один із претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, заявив, що в разі обрання президентом США визнає російську окупацію частини України та закриє нашій державі шлях до НАТО.

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