Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 вересня?

День, коли важливо налаштовуватись на хороше, завдяки чому – оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував – можна розраховувати на вигідні пропозиції у професійній сфері, несподіваний прибуток та успішні робочі відрядження. Найкращих результатів вдасться досягти, працюючи у команді – сам у полі не воїн.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців талан супроводжуватиме, насамперед, у професійному сенсі. Представникам знака можна як починати втілення в життя нових проєктів, які давно очікують своєї щасливої години, так і завершувати старі, які вже давно перебувають у роботі. Важко сказати, які з них важливіші – тут кожен вирішуватиме сам, але логіка підказує просту послідовність: щоб стати до чогось нового, потрібно розчистити для нього майданчик – тобто закінчити старе.

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