Ймовірний кандидат у президенти США хоче віддати РФ частину України та блокувати наш вступ до НАТО

Він також заявив, що скасує санкції, накладені на Росію, і поверне її на світовий ринок.

Один із претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, заявив, що в разі обрання президентом США визнає російську окупацію частини України та закриє нашій державі шлях до НАТО.

Свої погляди на зовнішню політику він виклав у статті для видання The American Conservative.

Рамасвамі сказав, що США змарнували свою можливість одразу після закінчення холодної війни залишитися єдиною супердержавою у світі, що дозволило Росії та Китаю працювати разом, щоб поставити під загрозу позиції Сполуених Штатів.

Дозволить РФ окупувати частину України та заблокує наш вступ до НАТО

Ймовірний кандидат від республіканців сказав, що він так планує відвідати Москву як президент у 2025 році, щоб обговорити умови припинення війни між Росією та Україною.

Скандальний політик обіцяє визнати російський контроль над окупованими територіями України і заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з союзу з Китаєм.

Він також заявив, що скасує санкції, накладені на Росію, і поверне її на світовий ринок.

Американські інтереси вище за українські

"Чим довше триває війна в Україні, тим очевидніше стає, що переможець один – Китай. Я забезпечу мир в Україні за єдиних умов, які мають для нас значення, – умов, які ставлять американські інтереси на перше місце. Адміністрація Байдена безглуздо намагалася змусити Сі кинути Путіна. Насправді ми повинні змусити Путіна кинути Сі", – сказав Рамасвамі.

"Наїзд" на європейські країни НАТО

Також Рамасвамі, як і його однопартієць Трамп, вважає, що європейські члени НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону.

"Дядько Сем (США) не повинен служити в Європі лохом. У той час як європейські та американські інтереси залишаються узгодженими, наші пріоритети щодо витрат – ні. Америка більше не буде субсидувати європейську слабкість", – сказав він.

Що відомо про Рамасвамі

Зазначимо, що маловідомий до цього Вівек Рамасвамі 25 серпня переможцем першого туру дебатів між претендентами на пост президента США від Республіканської партії. Зауважимо, що Дональд Трамп не брав участі у дебатах.

Вівек Рамасвамі – мільйонер індійського походження, який народився в штаті Огайо в сім'ї іммігрантів. Цей 38-річний політик – наймолодший претендент на участь у президентських виборах у США від республіканців.

Позиція Рамасвамі щодо України викликала багато критики під час перших президентських дебатів Республіканської партії минулого тижня. Він був єдиним кандидатом на сцені, який підняв руку, коли модератори запитали, хто більше не буде підтримувати Україну.

До цієї виборчої кампанії Рамасвамі не брав участі в політиці, тому позиціонує себе як "аутсайдера".

Нагадаємо, що вісім претендентів на те, аби стати кандидатом у президенту США від Республіканської партії, влаштували на дебатах суперечку щодо війни в Україні.

Зауважимо, що у Штатах є такий тип голосування, як праймеріз (передвибори, або внутрішньопартійні вибори). Кандидати від однієї партії, щоб не відбирали один в одного голоси на основних виборах, змагаються, хто представляти їхню політичну силу.

Технічно Рамасвамі поки що некоректно називати "кандидатом у президенти", адже для того, щоб ним стати, він має виграти внутрішньопартійну боротьбу. Поки що він має менше симпатій виборців, ніж інші республіканці, Рон Десантіс і Дональд Трамп.

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