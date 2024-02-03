Канада може передати Україні ракети "повітря-земля", які планувала утилізувати

Попри те, що Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

У Мінооборони Канади розглядають можливість передавання Україні ракет "повітря-земля" CRV7, які планували утилізувати.

Про це інформує "Європейська правда".

Зазначається, що на озброєнні у канадських Збройних сил перебувають 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. 2021 року федеральний уряд підписав контракт щодо утилізації цих ракет упродовж кількох років.

Лідер опозиції П'єр Полієв виступив із закликом передати Україні десятки тисяч цих ракет.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні", – сказав він.

За словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

"Перед тим, як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам, а також вивчаємо оперативну ефективність обладнання", – сказав Деніел Мінден у заяві для преси.

Наразі країна проводить випробовування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-яким потенційним передаванням

Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного "високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ" написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх "сміттям".

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