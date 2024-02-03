Канада может передать Украине ракеты "воздух-земля", которые планировала утилизировать

Несмотря на то, что у Канады все еще есть десятки тысяч ракет и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

В Минобороны Канады рассматривают возможность передачи Украине ракет "воздух-земля" CRV7, которые планировали утилизировать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что на вооружении у канадских Вооруженных сил находятся 83 303 ракеты CRV7, разработанные в 1980-х годах и снятые с вооружения в начале 2000-х годов. В 2021 году федеральное правительство подписало контракт по утилизации этих ракет в течение нескольких лет.

Лидер оппозиции Пьер Полиев выступил с призывом передать Украине десятки тысяч этих ракет.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за выведение этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине", – сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, проблема заключается в том, что, хотя у Канады все еще есть десятки тысяч ракет и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

"Прежде чем отправить оборудование в Украину, мы тесно координируем свои действия с Украиной, чтобы убедиться, что любая помощь будет отвечать ее военным потребностям, а также изучаем оперативную эффективность оборудования", — сказал Дэниел Минден в заявлении для прессы.

В настоящее время страна проводит испытания, чтобы убедиться, что это оборудование эффективно и безопасно для транспортировки в Украину перед любой потенциальной передачей.

Издание Australian Financial Review со ссылкой на неназванного "высокопоставленного представителя Военно-воздушных сил ВСУ" написало, что Украина якобы отказалась от получения 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet, назвав их "мусором".

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