Підготовчі дії до більш широких операцій: експерт про плацдарм ЗСУ на Херсонщині

Ситуація, яка наразі вже кілька місяців розвивається на лівобережжі Дніпра Херсонської області, має більш глибокий сенс. Йдеться про підготовку до більш широких операцій ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Михайло Самусь.

"Коли ми обговорюємо розширення плацдармів і ситуацію, яка постійно змінюється, то це насправді недоцільно. Адже, якщо уявити себе на цьому плацдармі, або в цьому районі, коли ти постійно перебуваєш під вогневим впливом ворога. А там, я нагадаю, перебуває до 70 000 тисяч військових Росії, які вже кілька місяців намагаються стерти українські плацдарми", - зазначив він.

Експерт наголосив, що якраз прихованість дій для наших сил є одним із факторів успіху. На лівобережжі Херсонщини важливу роль грають дрони, FPV–дрони, розвідувальні дрони, які знищують російські війська.

"Дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщині – це підготовчі дії до більш широких операцій, але вони, у свою чергу, можуть розпочатись, коли будуть створені відповідні умови – про які знає командування України", - резюмував Самусь.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З кінця березня почнеться інша ситуація на фронті! Далі буде шанс в України! | Михайло Самусь

Нагадаємо, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

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