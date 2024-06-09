Що робити, якщо генератор стоїть на вулиці, а йде дощ: поради ДСНС

В ДСНС наголосили, що генератори можна встановлювати лише на вулиці.

У ДСНС поділилися порадами, що робити якщо ви поставили генератор на вулиці, але йде дощ.

Рятувальники наголошують, що найголовніше правило – ні в якому разі не заносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися.

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але можна подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

Водночас, заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.

Фото: ДСНС

Раніше ми писали, як вибрати генератор для будинку, дачі, у квартиру.

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