Субсидии в Украине: увеличат ли выплаты после роста тарифа на свет

Перечисленная сумма субсидии будет учтена в выплате за июнь.

В результате повышения стоимости электроэнергии в Украине сумма субсидии будет перечислена автоматически.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

В частности, людям, которым уже были назначены субсидии, не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для пересмотра размера выплат в связи с увеличением тарифа.

Поскольку увеличение тарифа на электроэнергию произошло с 1 июня, перечисленная сумма субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в июле.

В Пенсионном фонде объяснили, что согласно Постановлению правительства №848 предусмотрено, что пересмотр суммы жилищной субсидии в пределах установленного периода ее предоставления осуществляется автоматически, в частности, в случае изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, без необходимости обращения граждан.

Ранее стало известно, что с 1 июня произойдет перерасчет пенсий в Украине, но не всем. Выполнившие в апреле определенные условия могут рассчитывать на доплату почти в размере 1 000 грн.

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